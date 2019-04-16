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Çocuklar için trafik eğitimi

2013 yılında Karayolu Trafik Güveliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde uygulamaya konulan 3-17 yaş arası çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlayan ‘Çocuklar için trafik eğitimi’ projesi devam ediyor.

2013 yılında Karayolu Trafik Güveliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde uygulamaya konulan 3-17 yaş arası çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlayan ‘Çocuklar için trafik eğitimi' projesi devam ediyor.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde Jandarma trafik ekipleri tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 3-17 yaş grubundaki çocuklarda trafik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İl Milli eğitim müdürlüğü koordinesinde Muğla genelinde 5 aylık dönemde 2 bin 940 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimler Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli ‘Yol kullanıcıları eğitimi' almış Jandarma trafik timleri tarafından veriliyor.


İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafikte güvenli bir gelecek için eğitimlerin planlanan süreç içinde bundan sonra da devam edeceğini açıkladılar.

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