Çocuklar obeziteye dikkati çekmek için yürüdü

Ortaca'da yüzlerce çocuk sağlıklı beslenmeye ve obeziteye dikkati çekmek amacıyla yürüş yaptı.

Atatürk İlkokulu öğrencileri 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında obeziteye dikkati çekmek için yürüdü. Cumhuriyet Mahallesindeki okul önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Mahallesi Kültür Park önüne kadar sürdü. Öğrenciler, öğretmenleri ve veliler ile birlikte yürüyerek “Spor yap, oturma” sloganları eşliğinde tekrar okula döndü. Ellerinde taşıdıkları dövizlerle spor yapmanın önemine değinen öğrenciler, vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Yürüyüşe katılanlar, "Obezite ile mücadele ediyoruz", "Geç olmadan harekete geç", "Obezite her alanda hayatınızı kısıtlar", “Obezite için harekete geçin”, “Vücuduna sahip çık”, “Obez olma, aktif ol”, “Spor yap, hayatına renk kat”, “Dengeli beslenmeye evet”, “Vücudun yağlanmasın, ömrün sallanmasın” yazılı pankartlar taşıdı. Aşırı kiloların vücuda verdiği zarara değinen Atatürk İlkokulu Müdürü İbrahim Kaplan, yürüyüşle obeziteye dikkati çekmek ve insanları uyarmak istediklerini belirtti.

Etkinlikle öğrencilerde de farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Kaplan, “Sağlıklı beslenelim, spor yapalım. Çocuklarımızı ve sevdiklerimiz de bu konuda uyaralım.” dedi.