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Çocuklar sahile vuran kaplumbağa için seferber oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahile vuran caretta caretta cinsi kaplumbağa, kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vuran caretta caretta cinsi kaplumbağa, kurtarıldı.


Aşağı Mazı Mahallesi'nde kıyıya caretta caretta cinsi kaplumbağa vurdu. Bitkin şekildeki kaplumbağayı fark edenler, durumu Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği'ne bildirdi. Sahildeki çocuklar, ekiplere gelene kadar hayvanın üzerine su atarak nemli tutmaya çalıştı. Nefes almakta güçlük çeken kaplumbağa Muğla 911 ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak eniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) teslim edildi.


Kaplumbağa, tedavi altına alındı.

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