Çocuklar tiyatroyla buluşuyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun “Harikalar Mutfağı” isimli çocuk oyunu, 350 ilkokul öğrencisine ücretsiz gösterildi. Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar her Salı farklı okullardan öğrencilerin Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarını izleyeceği bildirildi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Bodrum'daki öğrencilere çocuk oyunlarının gösterimleri ücretsiz olarak yapılmaya başlandı. Nurol Kültür Merkezi'nde ilki gerçekleştirilen etkinlikte Şehir Tiyatrosu'nun “Harikalar Mutfağı” isimli çocuk oyunu gösterildi. Hüseyin Boyacı, Çiftlik, Pınarlıbelen ve Çömlekçi ilkokullarından 350 öğrenci, oyunu ilgiyle takip etti.

Milli Eğitim'in “Okullar Arası Farklılıklarının Azaltılması Çalışması” kapsamında da yürütülen proje, eğitim - öğretim yılı sonuna kadar sürecek. İlçedeki farklı okullardan öğrenciler, her Salı günü Nurol Kültür Merkezi'nde ücretsiz şekilde çocuk oyunlarını izleyecek.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat yönetmeni Hüseyin Akşen, proje ile ilgili Kent Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hedeflediğimiz yere yavaş yavaş geliyoruz. Çok büyü hayallerimiz vardı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile güzel bir anlaşma yaptık. Bu yıl tüm devlet okullarına çocuk oyunlarımızı ücretsiz şekilde sergileyeceğiz. İlkini bugün yapıyoruz. Ben katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Sanatsız kalan Bodrum, istediği yere gelemez ve betonlaşmaya devam eder ve magandalaşır. Bodrum, o yüzden mutlaka çağdaş eğitim ile birlikte sanatla buluşmalı. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Sayın belediye başkanımız ve tüm çalışanlar bunu yapmaya çalışıyorlar. Şu anda da çocuklar çok mutlular ve bu mutluluğu devam ettirmeye çalışıyoruz”

Akşen, önümüzdeki günlerde “Harikalar Mutfağı” dışında yeni bir çocuk oyununun daha sahneye konacağını belirtti.