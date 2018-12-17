Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı

Ortaca Kent Konseyince “Ortaca'nın çocukları oyun oynuyor” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Kent Konseyi Çocuk Meclisinin organizasyonuyla Kültür Park'taki gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 100 çocuk, aileleri ile birlikte çuval yarışı, mendil kapmaca, halat çekme, yerden yüksek, istop, sek sek, kaşıkla yumurta taşıma, körebe gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı.

Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak oyunlarıyla büyüyen çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin, bilgisayar oyunları oynayan çocuklara göre daha iyi olduğuna işaret ederek, sokak oyunlarının çocukların paylaşım duygularını da güçlendirdiğini söyledi.

Çocukların evlerine kapanmalarını önlemeyi amaçladıklarını vurgulayan Türk; "Bu oyunlar çocuklarımızın sosyalleşmesine, birlikte bir şeyler yapmanın zevkini ve tecrübesini kazanmalarına yardımcı oluyor. Çocuklarımız oyunlar sırasında fark etmeden zihinlerini kullanıyor. Bu oyunların yaygınlaştırılıp çocuklara tanıtılmasının çok önemi olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız anne, babaları ve arkadaşları ile birlikte oyunlar oynadı. Düştü, kirlendi ama bolca kahkaha attı.” dedi.