Çocuklara kar sürprizi

Menteşe'nin Göktepe ve Yılanlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası Menteşe Belediyesi şehir merkezine kar yağışının olmaması sonrası ilçe merkezindeki okullara kamyonlarla kar taşıdı.

Bir kamyon dolusu kar Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu bahçesine bırakıldı. Çocuklar okul bahçesine dökülen karla doyasıya eğlendi.

Çocuklarla birlikte kartopu oynayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yılanlının yüksek kesimlerinde etkili olan kar kent merkezine yağmadı. Bu durum en çok çocukları üzüyor. Onlar karla oynamayı çok seviyor. Biz de onlara sürpriz yapmak istedik. Yılanlı'nın yüksek kesimlerine yağan kardan bir kamyon taşınarak okulun bahçesine döktük. Onları mutluluğu, yüzlerindeki gülümseme bizlere yeter de artar bile” dedi.