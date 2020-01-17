Çocuklara tiyatrolu mahremiyet eğitimi

Çocuklara mahremiyet kavramını eğlenerek öğreten “Asya'nın Sakarcan'ı Ziyareti” isimli oyun Marmaris'te sahnelerdi.

Son dönemde artan çocuk istismarı olaylarına karşı çocuklara mahremiyet kavramını eğlendirerek öğretme amacıyla yola çıkan Anadolu Çocuk Eğitim Platformu ve Bilinçli Aile Mutlu Çocuk Derneği 16. gösterilerini Marmaris'te gerçekleştirdi. "Asya'nın Sakarcan'ı Ziyareti" adlı çocuk oyununa çocuklar ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi.

4-11 yaş aralığındaki çocuklarda çocuk istismarına karşı kendini koruma bilinci oluşturmayı ve ebeveynlerin çocuk haklarına saygı duymalarını sağlamayı amaçlayan oyun, 16 Ocak Perşembe günü Armutalan Kültür Merkezi'nde iki seans halinde gerçekleşti. Marmaris Belediyesi Başkanvekili Cengiz Kaya da oyunu izleyenler arasında yer aldı.

Gösteri sonunda Anadolu Çocuk Eğitim Platformu kurucu başkanı Gürkan Kap ve etkinliğin ilçede gerçekleşmesine katkı sağlayan Kusursuz Anne'nin kurucusu Ebru Tural'a çiçek veren Başkanvekili Kaya, çocuklarda mahremiyet eğitiminin çok hassas ve önemli bir konu olduğunu söyleyerek, bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmalar için her ikisine de teşekkür etti.