İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklardan ustalara taş çıkartan piyano resitali

Marmaris’te piyano kursu alan öğrenciler konser verdi.

Marmaris'te piyano kursu alan öğrenciler konser verdi. İlk konserleri olmasına rağmen öğrencilerin performansı usta piyanistlere taş çıkarttı. 24 öğrencinin sahne aldığı konser büyük ilgi gördü.


Marmaris'te bulunan Armutalan Kültür Merkezi önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Piyano eğitmeni Seval Yıldız'dan kurs alan 24 öğrenci ilk kez sahneye çıkıp müzikseverlerle buluştu. Armutalan Kültür Merkezi'ndeki konsere ilçe yaşayanları yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı şarkılara piyanoyla hayat veren öğrenciler usta piyanistleri aratmadı. Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Eğitmen Yıldız: “Burada öğrencilerimizle kış konserimizi gerçekleştirdik. Daha önce mekanlarda konserlerimiz oldu. Fakat bu kadar büyük konser ambiyansı veren bir yerde ilk kez çocuklarım sahneye çıkıyor. 28 öğrencim var bugün 24 burada performans gösterdi.” dedi.


Sahne anlamında ilk kez müzikseverler bir araya geldikleri için heyecanlı olduklarını belirten öğrenciler ise Seval Yıldız'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.