Çok amaçlı salon etkinliklere hazır

Çok amaçlı salonda her türlü düğün, nişan, sünnet, kongre, toplantı organizasyonları ve etkinlikler yapılabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 43 milyon liraya tamamlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan çok amaçlı salon 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren hizmete başlıyor. Çok amaçlı salonda Bin 375 m etkinlik alanı ve 158 m mutfak kullanım alanı bulunuyor.

Salonun Bin kişilik kapasitesi bulunuyor

Bin kişilik kapasitesi bulunan salonda akustik duvar panelleri, gelin, damat ve orkestra odaları bulunuyor. Salonda, her türlü düğün, nişan, sünnet, kongre, toplantı organizasyonları ve etkinlikler yapılabilecek. Çok amaçlı salonun fiyatı hafta içi organizasyonlarında 3 bin 500 TL, hafta sonu ise 4 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan çok amaçlı salondan faydalanmak isteyenler rezervasyon için 0552 820 48 03 nolu telefondan irtibat kurabilecek.