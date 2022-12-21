Çökertme içme suyu hattı devam ediyor

Çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 8 bin 361 metre isale hattı tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İlbank'tan alınan kredi ile başlatılan proje ile bölgeye 100 ve 400 m3 kapasiteli iki yeni içme suyu deposu, 31 bin 149 metre içme suyu şebeke ve isale yapılacak. 25 Milyon 813 bin 807 TL'ye maliyet ile başlayan çalışmalarda projenin tamamlanması ile birlikte Türkevleri, Bozalan (Siteler Mevkii) ve Çökertme Mahalleleri modern içme suyu hattına kavuşacak. Çalışmalarla birlikte sağlanan ek içme suyu sayesinde 7 bin kişiye kesintisiz içme suyu sağlanacak.