Çökertme Koyu küllerinden yeşeriyor

Bodrum Mazı Mahallesi ile Milas Ören Mahallesi arasında kalan Çökertme Koyu, havadan görüntülenirken, yeşil örtü ve değişik türde çiçekler yanan sahaları süslemeye başladı.

Mavi ile yeşilin birleştiği, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla'da, 29 Temmuz 2021'de Marmaris'te başlayıp, Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ilçelerinde yaklaşık 60 bin hektar alanda etkili olan orman yangınında dünyaca ünlü koyların yeşil örtüsü de yok olmuştu.

Milas'ta başlayıp Bodrum sınırlarında devam eden orman yangınında türkülere konu olan Çökertme Koyu da alevlerden nasibini almış ve denizin mavisi ile yeşil örtünün buluştuğu koylar yangın sonrası kömür karasına dönmüştü.

Yangın sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumlar tarafından başlatılan yeşillendirme çalışmaları sonrası yanan sahaya hem fidan dikimi yapıldı, hem de doğal gençleştirmeye bırakıldı. Yangının üzerinden geçen 20 ayda kömür karasına dönen dünyanın en güzel koyları tekrar yeşil örtü ile bezenmeye başladı.