Çomakdağ gelinleri ve zeytin ağaçları sergisi açıldı

Milas Müze Müdürlüğü, Sanatçı Umay Salkım'ın “Çomakdağ Gelinleri ve Zeytin Ağaçları” isimli resim sergisi, Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi'nde açıldı.

Milas Müze Müdürlüğü, Sanatçı Umay Salkım'ın “Çomakdağ Gelinleri ve Zeytin Ağaçları” isimli resim sergisi, Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi'nde açıldı. Resim sanatçısı Umay Salkım, Çomakdağ gelinlerini ve yöredeki zeytin ağaçlarını konu alan resim sergisini dün saat 16.30'da Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Ressam Salkım'ın sergisi, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Serginin açılışına; Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran, STK temsilcileri, kamu daire amirleri ve sanatseverler katıldı.

Milas Müze Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen sanat etkinliğinde, Milas'a bağlı Çomakdağ Mahallesi'ndeki gelinlerin portrelerinin ve ‘ölümsüz ağaç' olarak nitelendirilen zeytin ağaçlarının resimleri sergide görücüye çıktı.

Ressam Salkım, “Çomakdağ Gelinleri ve Zeytin Ağaçları” isimli resim sergisiyle geçmişten geleceğe dönük eserler ürettiğini ifade ederek: “Milas'a yaklaşık 8 ay önce geldim. Aslen Samsunluyum. Milas'ta yaşadığım 6 aylık süre boyunca da sergiye konulan eserlerimi ürettim. Samsunlu olmam dolayısıyla, sergiye 55 eserle katıldım. Çomakdağ Gelinleri ve Zeytin Ağaçları Resim Sergisi'ndeki eserlerimde; Milas'a has örgü modellerini, basma, seramik üstüne yağlı boya, tarihi ahşaplar kullandım. Resimlerimde kullandığım teknikler, daha önce Milas'ta hiç kullanılmamıştı. Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi'nde açılan sergime, güzel bir sürpriz yaparak Çomakdağ gelinleri, Çomakdağ Derneği ve muhtarları katıldı. Bu beni çok mutlu etti. Sergim, mayıs ayının sonuna kadar Müzeler Haftası'nda da açık kalacak. Sergime tüm Milas halkını davet ediyorum.” dedi.

Birbirinden güzel sanat eserlerinin yer aldığı sergi, Mayıs ayının sonuna kadar Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi'nde tüm Milas halkına açık olacak.