Covid-19 tedbirlerine uymayanlara 77 bin TL ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler Muğla'da Jandarma tarafından sorumluluk bölgelerinde devam ediyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştırırken, Muğla genelinde gerçekleştirilen genel denetimlerde çok sayıda işyeri ve vatandaş denetlendi. Özellikle temizlik, maske ve mesafe konusunda yapılan denetimlere 181 ekip ve 632 personel katıldı. Denetimlerde 286 berber ve güzellik salonu, 25 alışveriş merkezi, 155 ticari taksi ve durağı, 11 pazaryeri, 195 toplu ulaşım aracı, 248 kahve, 10 hamam ve sauna, 440 lokanta, restoran ve kafe, 341 konaklama tesisi, 80 sahil bandı, 2 bin 44 işletme, açık alan ve araç ile 162 park bahçe ve açık alan denetlendi.

Denetimlerde 59 vatandaşa ve 38 işletmeye Covid-19 salgın tedbirlerine uymadıkları için toplam 77 bin 406 lire idari para cezası kesildi.