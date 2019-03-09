Cumhur İttifakı adaylarının 8 Mart gündemi 'kadın' oldu

Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ziyaretlerini kadın yoğun işyerlerine ve mahallelerine yapan belediye meclis üyesi adayları çat kapı uğradıkları mağaza ve dükkanlarda bulunan kadınlara karanfil dağıtarak ”Dünya Kadınlar Gününü” kutladılar.

Kadınlar günü münasebetiyle ziyaretlerini kadın yoğun işyerlerine ve mahallelerine yapan belediye meclis üyesi adayları çat kapı uğradıkları mağaza ve dükkanlarda bulunan kadınlara karanfil dağıtarak ”Dünya Kadınlar Gününü” kutladılar. Cumhur ittifakı'nın 25 Meclis üyesi adaylarından Av. Ayşegül Mungan çalışma yaptığı Beldibi Sanayisinde esnaflık yapan bir kadına karanfil takdim ederken, diğer meclis üyelerinden Cavidan Öner sorumlu olduğu Çamdibi mahallesinde, Ayşe Taşar siteler mahallesinde, Av. Berna Vildan Akalın Çıldır mahallesinde, Seval Bolatkıran İçmeler mahallesinde, VacideTugay Şencan Kemeraltı mahallesinde, Elmas Ulupınar Bozkır ise Hisarönü mahallesinde işyeri çalıştıran kadın esnafla bir araya gelerek hem kadınlar gününü kutladılar, hem de vatandaşların sorunlarını dinleyerek sohbet ettiler.

“Kadınlar aktif olarak iş hayatında olmalı”

Cenevre'de bulunan Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'da, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak; “ Kadınlarımız tüm hayatları boyunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan aileleri için en büyük destek, en büyük moral kaynağı olmuştur. Çabamız, kadınlarımızın her türlü sıkıntılarında çözüm kaynağı ve en büyük destekçileri olabilmektir. Belediye olarak kadınlarımızın güçlenmesini ve kariyer hedeflerine ulaşabilmelerine destek olmak için Kadın girişimcilik masası (KGM) kuracağız. Çünkü kadınlar aktif olarak iş hayatında bizlerin yanında yer almalı. Atacakları adımlarda yardımcı olacak danışmanlarımız aracılığı ile destek vereceğiz. Kadınlarımızın toplumda daha görünür olması ve güçlenmesi belediyemizin vazgeçilmez hedefi olacaktır. Birbirimize, ailemize ve çevremize duyduğumuz sevginin eksilmemesi dileğiyle, Dünyayı sevgi ve şefkatiyle güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi