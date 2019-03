Cumhur ittifakı Marmaris Belediyesi Meclis adayları çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığından oluşan Cumhur ittifakı Marmaris Belediyesi Meclis üyesi adayları sorumlu oldukları bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Karacan, Süleyman Eroğlu, Ayşegül Mungan, Naci Alkan, Mustafa Gökmen, Mehmet Karadinç, Ceyhan Eroğlu, Bestami Şinik, Elmas Bozkır Ulupınar, Ö.Cahit Sarıbey, Mesut Yılmaz, İlhan Kaya, Ayşe Taşar, Melih Eriş, Cavidan Öner, Yağız Gül, Duran Tokmak, Nural Pekgüzel, Bilge Sargın, Berna Vildan Akalın, Seval Bolatkıran, Yaşar Bayar ile kontenjan üyeleri Zeki Eren, Osman İrez ve Vacide Tugay Şencan olmak üzere 25 kişiden oluşan Cumhur İttifakı Marmaris Meclis Üyesi adayları, yaptıkları bir toplantı ile mahalle başkanlarıyla eşleşerek bölgelerinde yer alan vatandaşları ziyaret edecekler. Her meclis üyesi adayı sorumlu olduğu mahallelerde kapı kapı dolaşarak seçim sonuna kadar, seçmenlerle sohbet edip, sorunlarını dinleyerek yapılması gerekenler için not alacaklar. Ziyaret edilen mahallerdeki seçmenlere, Cumhur ittifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı tarafından yazılan, seçim proje ve fikirlerini içeren birer mektup ve projelerin yer aldığı kitapçık teslim edilecek. Bu mahallelerin seçim sonrasında da temsilciliğini yürütecek olan meclis üyeleri, her bir komşusuna cep telefonu numaralarının yazılı olduğu kartlarını dağıttı. Serkan Yazıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Bu kadar güçlü ve kararlı bir ekibin başkanlığını yapmak bana gurur veriyor. Meclis üyelerimiz ile vatandaşlarımıza ilgi ve destekleri için teşekkür ederim” dedi.