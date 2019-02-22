Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Muğla'da kıldı

Partisinin Muğla mitingi için helikopter ile öğle saatlerinde kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Menteşe ilçesindeki Orhaniye Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Muğla mitingi için helikopter ile öğle saatlerinde kente geldi. Helikopteri Muğla Atatürk Stadı'na inen Erdoğan, miting öncesi cuma namazı için Menteşe Orhaniye Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun eşlik etti.

Vatandaşların sevgi gösterisi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami yanında kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek sohbet etti.