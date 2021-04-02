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Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’ndeki Okluk Konukevine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Konukevine geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Okluk Konukevinde bulunan mescitte kılarken, kendisini AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Okluk Konukevinde hafta sonuna kadar kalması beklenirken, çalışmalarını buradan sürdüreceği öğrenildi.

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