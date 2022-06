Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman işçilerine teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf eden orman işçileri ile görüntülü görüşerek teşekkür etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'da tamamen kontrol altına alınan yangında 4 bin 500 hektar makilik ve kızılçam örtülü alan yandı. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için olağanüstü çaba gösteren ekipler ise yangın nöbetlerine devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Değirmenyanı mevkiinde kurulan koordinasyon merkezinde orman işçileri ile yemekte bir araya geldi. Yemek öncesinde orman işçilerine teşekkür etmek için canlı bağlantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi arayarak orman işçilerine teşekkür etti. Yangının ilk gününden bu yana tüm ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çeken Erdoğan, “Herhangi bir olay cereyan etmeden bu işi bitirdiniz. Tabi 4 bin 500 hektar gibi bir arazi maalesef helak oldu. Tabi yeniden inşa edeceğiz. Dikimini yapmak suretiyle fidanlarımızı ekeceğiz ve yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz, gerek tüm STK'lar hep birlikte mücadele verdik. Daha önce Muğla, Antalya, Alanya'daki orman yangınlarında nasıl başardıysak aynı şekilde bu işi de başaracağımıza inanıyorum. Sivil toplum kuruluşlarımıza inanıyorum. Aynı şekilde Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde bu işi başarmak suretiyle netice alacağımıza olan inancım tamdır” dedi.

Orman işçilerine teşekkür eden Bakan Kirişci, “21 Haziran günü başlayan yangından dolayı bütün birimlerimiz teyakkuz haline geçmiş ve 8 dakika gibi kısa bir sürede gerekli çalışmalar başlatılmış ve an itibariyle de kontrol altına alınmıştır. An itibariyle de 1 helikopter, 40 arazöz, 7 dozer ve 760 personelimiz bu operasyonda aktif olarak görev almıştır. Daha sonra gelen destekler ile birlikte yoğun çaba sarf edilmiştir. Hamdolsun 68 saat gibi bir sürede sizlerin alın teri ve gayreti ile bu operasyon sonlandırmıştır. Dün ve bugün soğutma işlemlerinde çalışmalarımız yürütülmüştür. Özellikle her birinize gerek şahsın ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile size ikramımız olacak. Çam sakızı çoban armağanı. Tekrar gayretleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.