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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin ardından Bodrum'da hummalı çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilim kurulu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalar Bodrum esnafını sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilim kurulu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalar Bodrum esnafını sevindirdi. Restoranlar, beachler, sahil kenarındaki işletmeler 1 Haziran için hazırlıklara başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da restoran, kafe ve sahillerin açılma müjdesini vermesiyle birlikte Bodrum'daki işletmeler sabah saatlerinden itibaren hummalı bir çalışma içerisine girdi. Kimi işletmeler restoranlarını yıkarken, bazı işletmeler ise sosyal mesafe ölçümlerini almaya başladı. Su sporu aletleri denize indi. Restoran ve cafe menüleri yeniden hazırlanmaya başladı. 1 Haziran Pazartesi günü işletmelerin açılacak olması Bodrum esnafını sevindirdi.


Sahil kenarında işletmeleri olan esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çok sevindiklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın dün verdiği müjdeli haber tüm esnafı sevindirdi. Sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlamalarımızı yapıyoruz. Sağlık Bakanlığının talimatlarına bire bir uyuyoruz” ifadelerini kullandılar.

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