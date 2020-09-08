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Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

Bodrum’da bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bodrum'da bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşamını sürdüren M.S. isimli şahsın, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelinin Gündoğan Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı tespit edildi. Bugün çalıştığı otelde ekiplerce gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan şahıs, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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