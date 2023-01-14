Cumhurbaşkanını görmek için soğuğa aldırış etmeden saatler öncesinden meydanları doldurdular

Toplu açılış töreni için Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görebilmek için saatler öncesinden meydana gelen vatandaşlar, soğuğa aldırmadan meydanları doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık, eğitim, ulaşım gibi tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek için Muğla'ya geldi. Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında hazırlanan miting alanında ise hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görebilmek için saatler öncesinden meydana gelen vatandaşlar, soğuğa aldırmadan meydanları doldurdu. Belirlenen giriş noktalarında sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, saat 13.00'da başlayacak program için miting alanına akın eti.

Soğuk havaya aldırmadan meydanları dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek için sabah erkenden alana geldikleri ifade etti.