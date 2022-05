Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları sona erdi

Uluslararası Yat Yarışları'nın Halikarnas Kupası etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı içerisinde bulunan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Yat Yarışları Halikarnas Kupası etabı, 25 Mayıs günü Marmaris'ten başladı.

14 farklı ülkeden 40 tekne ve 400 sporcu katıldı

190 deniz millik çok zorlu bir rotadaki yarışa 14 farklı ülkeden 40 tekne ve 400 sporcu katıldı. Yarışların tamamlanmasının ardından Bodrum Kalesi'nde kokteyl ve ödül töreni düzenlendi.

Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ile idari amirler ve yelkenciler katıldı.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışlarda emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları dile getirdi:

“Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı henüz 3'üncü yılında olmasına rağmen gerçekten büyük bir işbirliğiyle bugün hayalleri olan uluslararası alanda prestij sahibi olma noktasına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisi çok iyi bir denizci ve kaptan olan başımız ne zaman sıkışsa bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Dr. Bekir Kırat'lıya, her konuda güçlü desteklerini hissettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bizlerle bizzat ilgilenen ve destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, bizi Muğla sevdalısı yapan Muğla Valimiz Orhan Tavlı'ya, her an süreci takip ederek bize yol gösteren Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'a en samimi minnet duygularımı ifade etmek istiyorum.”

"Ülkemiz uluslararası organizasyonlar cenneti"

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Yıllarca bizler Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili ama yüzmede ama su sporlarında neden başarılar elde edemiyoruz diye hayıflandık, durduk. Bunun yolunun uluslararası organizasyonlardan, bunun yolunun Anadolu'da yüzme havuzlarını çoğaltmaktan, bunun yolunun yatta yelkende, kanoda, kürekte birçok organizasyonu yerli ve ulusal olarak yapmaktan geçtiğini görmemiz biraz zaman aldı. Ülkemiz uluslararası organizasyonlar cenneti, bu anlamda her türlü denizde ve karada yeterli imkana sahip bu imkanları da tüm dünya ve Avrupa ile birlikte kullanmak ve sporun fair play ruhunu hep birlikte yaşamak adına kararlı ve bu alanda önemli adımlar atılıyor.”

Cumhurbaşkanı'ndan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışla ilgili mesajının okunduğu ve Bodrum Karya Çiçekleri ekibinin, Muğla ve Bodrum yöresi halkoyunlarını sunduğu törende dereceye girenlere kupaları verildi. Yarışın genel klasman birincisi Arçelik Sailing Team Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'a ulaşarak Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Yarışmada IRC 0'da Leshiy, IRC 1'de Wings Of Oz Racing, IRC 2'de Fenerbahçe Doğuş Yelken, IRC 3'te Silverline Cygnus, IRC 4'te Gelecek İçin Yelken Açıyoruz, GEZGİN A'da The Swiss Express Sailors, GEZGİN B'de Orion Yelken ve GEZGİN C'de Taxi Yelken Takımı birinci oldu.