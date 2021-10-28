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Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çelenk sunma töreni ile başladı

Muğla Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıldönümü kutlama programı Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

Muğla Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıldönümü kutlama programı Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.


Kutlama töreni, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.15'te Atatürk Stadyumunda yapılacak. Hava muhalefeti olması durumunda Kutlama töreni, tören geçişi haricinde Menteşe Spor Salonunda gerçekleştirilecek.


Programda, Vali Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün birlikte halkın ve törene katılanların bayramlarını kutlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.


Program, şiirlerin okunması, folklor gösterileri ve tören geçişi ile sona erecek.

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