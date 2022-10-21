Cumhuriyet Bayramını farklı etkinliklerle kutlanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Muğla'da konser, çalıştay, tiyatro ve spor turnuvaları gibi farklı etkinlikler düzenleyerek vatandaşların Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir hafta yaşamasını sağlıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları farklı etkinliklerle buluşturmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Bayramı haftasında tiyatro, çalıştay, konser, spor turnuvası gibi birçok farklı etkinlikte çok değerli isimler Muğlalı vatandaşlarla buluşacak.

22 Ekim Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter sahnesinde Pusula isimli tiyatro oyunu sanatseverler için sahnelenecek. 26 Ekim Çarşamba günü Kötekli Yoğurtçu Parkı'nda Manuş Baba üniversite öğrencileri ile “Üniversiteye Hoş geldin” konserinde buluşacak. 27 Ekim Perşembe günü Muğla yine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 28 Ekim- 30 Ekim tarihleri arasında 3.Geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Masterlar Voleybol Turnuvasında sporseverleri bir araya getirecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da Tuğçe Kandemir Büyükşehir, Milas Belediyesi işbirliği ile Milas'ta sahne alacak.