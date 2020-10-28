Cumhuriyet Bayramının 97.yılında Marmaris'te çelenk sunma töreni yapıldı

Muğla'nın Marmaris İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebi ile Atatürk Anıtına çelenk sunum töreni yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlama programı Atatürk Meydanında 28 Ekim saat 13.00'da düzenlendi. Programda Atatürk anıtına Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Dnz.Kurmay Albay İbrahim Kurtuluş, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay çelenklerini sundu.

Aksaz Deniz Üssü bandosunun katılımı ile saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Atatürk anıtındaki çelenk sunum programına Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı SG Bnb. Süleyman Ercan,İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan,askeri ve sivil erkanın yanı sıra, siyasi parti ilçe başkanları, gazi ve şehit dernekleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinin Perşembe günü Kaymakamlık binasında düzenlenen program ile devam edeceği ve Atatürk anıtında son bulacağı bildirildi.