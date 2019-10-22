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Cumhuriyet kutlamaları Satranç Turnuvası ile başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı’nı bir dizi etkinlikle kutlamaya başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlamaya başladı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki olan Geleneksel Cumhuriyet Kupası Kapalı ELO Satranç Turnuvası, Düğerek Spor Tesislerinde yapıldı.


19-20 Ekim 2019 tarihinde yapılan turnuvaya, Denizli, Muğla, Gaziantep, Aydın ve İzmir illerinden sporcular katıldı. Açık kategoride yapılan turnuva sonunda yapılan ödül töreniyle ilk 3'e giren sporculara kupa, 4-10 arası derece yapan sporculara madalya verildi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlenen diğer etkinlikler ise şöyle: 21-27 Ekim “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası” (Dalaman Tenis Kortları), 24-28 Ekim “2. Geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet Kadınları Voleybol Turnuvası” (Düğerek Sosyal Tesisleri Spor Salonu), 25 Ekim Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Konseri (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi), 29 Ekim Melek Mosso Konseri (Cumhuriyet Meydanı), 3 Kasım Cumhuriyet Kupası Briç Turnuvası (Düğerek Sosyal Tesisleri Spor Salonu)

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