Cumhuriyet Savcılığı Ilbıra Dağı ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkartılan boksit (alüminyum) maden sahalarıyla ilgili önemli gelişme yaşandı. Ilbıra Dağı'nda maden arama çalışmaları sırasında ağaçlara zarar verildiği iddiasıyla çevreciler tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu davası açmaya yeterli suç şüphesi ve delil olmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Maden işletmecisi Ahmet Murat Akgün, “Adalet tecelli ettiği için mutluyuz“ dedi.

Milas'ın Ilbıra Dağı'nda boksit madeni arama çalışmalarında ağaçlara zarar verildiği, çevrenin kirletildiği, dikkatsizce patlamalar yapıldığı ve orman kanuna aykırı faaliyetler bulunduğu gerekçesiyle Ilbıra Platformu tarafından 2019'un Eylül ayında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulunulmuştu. Platforma tarafından sunulan dilekçede “Ilbıra Dağı'nda madencilik firmaları çeşitli diaspor ile boksit madeni arama çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalarda birçok ağaca zarar verildi. Ayrıca maden aramasından arta kalan molozlar, orman içerisine bırakılarak büyükbaş hayvanlar, ormanlar ve zeytin ağaçları zarar gördü. Yapmış oldukları patlamalarda da su yolları değişerek yine hayvanlara ve ağaçlara zarar vermektedirler. Maden şirketlerinin yaptığı faaliyetler Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine aykırıdır. Maden şirketlerine işletme ruhsatı veren kişi ve kişilerden şikayetçiyim“ ifadelerine yer verilmişti.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikayet dilekçesinin ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazı yazıldı. Müdürlük tarafından verilen cevapta, ‘Firmalardan kaynaklı intikal eden herhangi bir şikayet ve uygulanmış idari yaptırım kararı bulunmuyor' denildi.

Fotoğraflarda çöp olarak paylaşılan görüntüler ormancılık faaliyeti çıktı

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne de müzakere yazıldı. Ilbıra Dağı'ndaki bölgeye giden jandarma ile orman ekipleri, incelemede bulunduktan sonra tutanak tuttu. Tutanakta, “Kesim yapılacak ağaçlar Orman İşletme Şefliği'nce damgalanıp üretime verilmiştir. Yapılan denetimlerde damgasız kesime rastlanılmadı. Maden sahasındaki fotoğraflarda bulunan kesim görüntüleri firmayla ilgili değildir. Orman İşletme Şefliği'nin faaliyetidir. Arazide yapılan kontrolde çevre kirliliğine neden olabilecek moloz, çöp gibi maddelere rastlanılmadı. Fotoğraflarda çöp olarak bahsi geçen görüntüler ormancılık faaliyetine ait kesim atığıdır. Doğaya zararı yoktur. Maden sahası sınırları içerinde aşıma rastlanılmadı. Firmayla ilgili belgeler yasa ve mevzuata uygundur“ denildi.

"Faaliyetin çevreyi kirletecek etkisi bulunmuyor"

Dosya için orman, çevre ve fen ekiplerinden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişilerce dosya kapsamı ve olay yerinde yapılan keşif sonrası rapor tutuldu. Maden işletme sınırlarında aşım olmadığının vurgulandığı raporda, “Kesilmiş orman ağacı tespit edilemedi. Orman sahasında görülen kabuk, yaprak ve kozalak gibi kesim artıkları ormanda bırakılması gereken atıklardır. Maden sahasına bitişik ve yakın çevresinde zeytinlik alanlar tespit edilemedi. Maden sahası dışında orman idaresinin kestirdiği ağaçlar dışında usulsüz kesilmiş orman ağacı yoktur. Faaliyetin çevreyi kirletecek etkisi bulunmuyor. Patlamaya bağlı toz ve gürültü faaliyet sahasının yerleşim birimlerine uygun mesafede olması nedeniyle olumsuz etkisi yoktur“ denildi.

Raporları inceleyen Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki bilgi ve belgeler, kolluk araştırma ve tespit tutanağı, bilirkişi raporu uyarınca yapılan değerlendirmede, iddiaların somut olayda gerçekleştiğine dair kamu davası açmaya yeterli suç şüphesi ve delilin elde edilememesi nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kararı değerlendiren maden işletmecisi Ahmet Murat Akgün, “Geçen yıl Ağustos ayı içerisinde Kaz Dağları civarındaki altın üretimi protestolarını fırsat bilerek bir anda şahsım ve şirketime karşı başlanan asılsız suçlama ve iftiraların tamamen gerçek dışı olduğu tescil edildi. Adalet tecelli ettiği için mutluyuz. Koronavirüs salgını gibi zorlu bir süreçte dünya çapında talep ve hammadde fiyatları taban yapmasına rağmen çalışanlarımızı mağdur etmeden faaliyetlerimize devam etme gayreti içerisindeyiz. Temennimiz yöre halkımızın bu şekilde çevrecilik, vatanseverlik ve milliyetçilik duygularını kullanarak kendilerini galeyana getirmeye çalışan ve bu durumu çıkarları doğrultusunda kullanmayı hedefleyen şahısların oyunlarına gelmemeleridir“ dedi.