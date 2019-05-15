Dağ bisikletiyle Karya'dan Akyaka'ya

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla MTB Dağ Bisikleti Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Sezon Açılış Etkinliği Yaraş Kent Ormanı'nda yapıldı.

11 Mayıs'ta başlayıp üç gün süren etkinlikle dağ bisikleti kullanıcılarının hem rekreasyonel amaçla kullanabilecekleri hem de spor amaçlı idman yapabilecekleri farklı zorluk derecelerinde hazırlanan 3 adet patikanın tanıtımını yapıldı.

Etkinlik öncesi yapılan toplantıya Türkiye Enduro Dağ Bisikleti Şampiyonu Ramazan Emre İçöz ve sosyal medyada paylaştığı dağ bisikleti teknik kullanımı ve macera içerikli videolarıyla tanınan Onur Yıldırım katıldı.

Etkinliğin birinci gününde parkurun bozulan noktalarını güvenli bisiklet kullanımına uygun hale getiren ekip ikinci gün kent ormanda bir araya gelerek altı buçuk kilometrelik yeşil parkuru tanıma turunun ardından mavi ve kırmızı zorluk derecelerindeki 800'er metrelik kısımlarda downhıll sürüşlerini deneyimledi.

Muğla'daki dağ bisikleti potansiyelini gösterebilmek için aksiyon kameraları ile Seyirtepe'den Akyaka'ya Karya Yolu'ndan downhıll inişi yapan ekip üçüncü günü Azmak Nehri'nde tamamladı.