Daha temiz bir Muğla için Kıyı temizliği

Etkinlik kapsamında Gökova Körfezi'nde ve Muğla'nın Ula Gölet bölgesinde mıntıka temizliği yapıldı. Dünya temizlik gününde dünyanın temiz kalması için bilinç oluşturmak hedeflendi.

Gökova Körfezi'nde temizlik yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube yönetim kurulu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Müdürlüğü ekipleri, Turmepa Marmaris yetkilileri günboyu Sedir Adası dahil olmak üzere Gökova körfezinde Marmaris DTO teknesi ve bir adet piyade tekne ile temizlik yaptı. Temizlik yapılan koylar arasında en temiz ve bakımlı koyun Sedir Adası olduğu gözlemlendi. Temizlik boyunca 35 adet büyük poşet katı atık toplandı. 13-15 kg arası değişen poşet ağırlığına göre 550 kg plastik ve buzdolabı olarak katı atık toplandı. Öte yandan Dünya Temizlik günü kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu etkinliğe Siyamder ve diğer STK ve öğrenci gönüllülerin katılımı ile birlikte Ula Gölet çevresinde mıntıka temizliği yapıldı.

Dünya'nın temiz kalması için uğraşıyoruz

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada “Dünya temizlik günü dolayısıyla Gökova Körfezi'nde ve Ula Gölet bölgesinde sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa temizlik yapıldı. Amacımız farkındalık oluşturmak ve hepimize ait olan dünyamızın temiz kalması için bilinç oluşturmak” denildi.