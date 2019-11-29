İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dalaman Belediye Başkanı Karakuş müjdelerle geldi

Dalaman Belediye Başkanımız Muhammet Karakuş, Ankara’da bir dizi temaslarda bulunarak çeşitli projelerin onaylandığını açıkladı.

Dalaman Belediye Başkanımız Muhammet Karakuş, Ankara'da bir dizi temaslarda bulunarak çeşitli projelerin onaylandığını açıkladı.


Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş "Ankara'da geçirdiğimiz süre boyunca hem TBMM koridorlarında hem Bakanlıklarda İlçemiz adına güzel ve hayırlı sonuçlar aldık''dedi.


Karakuş ‘'Kayacık Sahili rekreasyon alanı ve Balıkçı barınağı projemiz onaylandı. 2 adet Kazıcı yükleyici iş makinesi Belediyemize hibe edildi son olarak Dalaman Hükümet konağı projemiz 2020 yılı yatırım bütçesini alındı. İlçemize hayırlı olsun. Hükümet konağı projemizin kısa sürede hayata geçirilmesi için verdikleri desteklerden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve Milletvekillerimiz M. Yavuz Demir bey, Yelda Erol Gökcan Hanıma hem şahsım hemde hemşerilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.