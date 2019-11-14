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Dalaman Belediyesi Whatsapp ihbar hattını kurdu

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Whatsapp ihbar hattının kurulduğunu, ’Sorun varsa çözümü de var’ sloganıyla hizmete devam ettiklerini ifade etti.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Whatsapp ihbar hattının kurulduğunu, 'Sorun varsa çözümü de var' sloganıyla hizmete devam ettiklerini ifade etti.


Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş,ilçe halkının çevre sorunları ve diğer sorunlar konusunda daha rahat Belediyeye ulşamları için Whatsapp hattının kurduklarını belirterek''05396538848 nolu telefon hattı ile Whatsapp üzerinden tüm ihbar ve şikayetleri bu hat üzerinden bildirilmesi halinde tüm sorunların çözüme kavuşacak.Amacımız vatandaşlarımızın Belediyeye daha rahat ulaşmalarını sağlamaktır.Çevre sorunu veya diğer sorunları buradan yazarak ihbarda bulunmaları yeterlidir.Sorun varsa çözümde vardır''dedi.

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