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Dalaman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Dalaman Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplamda 20 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzalandı.


Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve Belediye iş sendikası Muğla şube Başkanı Ender Akbay ve Yardımcısı Atilla Türkmen tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında işçilerin sosyal haklarına yüzde 10, yevmiyeye günlük 25 TL zam yapıldı.


Belediye Başkanı Karakuş; Belediyemizin ekonomik sıkıntılarını her geçen gün hafifletiyoruz. Bütçe imkanlarımız iyileştikçe işçi kardeşlerimizin sosyal imkanlarını da iyileştireceğiz." dedi. Bu sözleşmenin hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.


Belediye iş sendikası Muğla şube Başkanı Ender Akbay; sözleşmeden genel anlamda memnun olduklarını belirterek, "Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen işçi arkadaşlarımızın haklarını en iyi oranda aldığımızı düşünüyorum. Burası bizim ekmek kapımız, en iyi şekilde çalışıp maaşlarımızı helal ettirmeye çalışıyoruz." ve Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.

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