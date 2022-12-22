Dalaman havaalanı çalışanları, futbol turnuvasında ter döktü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde havaalanı çalışanları Dalaman Belediyesi'nin koordinesinde düzenlenen futbol turnuvasında ter döktü.

Dalaman havalimanının çeşitli departmanlarında çalışan personelin katılımıyla Dalaman Airport Futbol Turnuvası, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul'un başlama vuruşu ile Dalaman Arena'da başladı. Dalaman Belediyesi'nin koordinesinde başlayan turnuvada, havaalanı çalışanları bu kez yeşil sahada ter döktü. Lig şeklinde yapılacak turnuvaya ise 8 takım katılım sağladı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı turnuvada kısa bir konuşma yapan Dalaman Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul; “Başkanımız Muhammet Karakuş, Dalaman'a yeni eserler kazandırmak adına şu anda Ankara'da bulunuyor. Beni arayarak Dalaman Airport Futbol Turnuvası açılışına katılmamı rica etti. Kendisi spor aşığı bir başkan. O yüzden bu tarz turnuvalara çok önem veriyor” dedi.

Başlangıç düdüğünden önce futbolculara başarılar dileyen Ertuğrul, baklava ikram ederek, havaalanı çalışanları ile sohbet etti.