Dalaman Havalimanı Ocak ayında 63 bin 609 yolcuya hizmet verdi

DHMİ tarafından açıklanan istatistiklere göre; 2019 yılının ilk ayında Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 61 bin 120, dış hat yolcu trafiği 2 bin 489 olmak üzere toplamda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 228 artışla 63 bin 609 oldu.

Ocak ayında Dalaman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 693, dış hat uçak trafiği 32 olmak üzere toplamda 725'e ulaştı. Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise 551 ton olarak gerçekleşti.