İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dalaman Havalimanı Ocak ayında 63 bin 609 yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019 yılı Ocak ayı Dalaman Havalimanı istatistiklerini açıkladı.


DHMİ tarafından açıklanan istatistiklere göre; 2019 yılının ilk ayında Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 61 bin 120, dış hat yolcu trafiği 2 bin 489 olmak üzere toplamda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 228 artışla 63 bin 609 oldu.


Ocak ayında Dalaman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 693, dış hat uçak trafiği 32 olmak üzere toplamda 725'e ulaştı. Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise 551 ton olarak gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.