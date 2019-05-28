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Dalaman Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Dalaman Havalimanı’nda, valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulunan Letonya uyruklu erkek yolcu yakalandı.

Dalaman Havalimanı'nda, valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulunan Letonya uyruklu erkek yolcu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dalaman Havalimanında yapılan risk analizi ve yolcu profili incelemesi sonucu İngiltere'den Türkiye'ye yolculuk yapan Letonya uyruklu V.G'yi takibe aldı. NARKO timler, Havalimanı Emniyet personeli ile birlikte koordineli operasyon başlattı. Dalaman Havalimanı'nda valizinde yapılan aramada, zulalanmış 4 parça halinde 5 kilo 155 gram eroin ve 2 esrar öğütme aparatı ele geçirilen V.G, gözaltına alındı.


V.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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