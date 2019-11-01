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Dalaman Kapukargın-Sarsala Koyu yolu asfaltlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm bölgelerinden birisi olan Dalaman ilçesine bağlı Kapukargın-Sarsala Koyu yolunuasfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm bölgelerinden birisi olan Dalaman ilçesine bağlı Kapukargın-Sarsala Koyu yolunu


asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu.


Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlanan 4 kilometrelik Kapukargın-Sarsala Koyu yolu, çalışmaların ardından turizme bölgesine yakışır modern ve konforlu görünüme kavuştu.


Büyükşehir Belediyesi'nin mahallesinde yaptığı yol çalışmalarını yakından takip eden Kapukargın Mahallesi Muhtarı Turan Sarıhan, ”Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yaklaşık 10 gündür mahallemizde yol çalışmalarını sürdürüyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kapukargın-Sarsala Koyu yolumuz asfaltlanarak çok güzel hale geldi. Büyükşehir Belediyesinin mahallemizde yaptığı güzel hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız herhangi bir isteğimiz olduğunda kapısının bizlere her zaman açık olduğunu belirtiyor. Mahallemde yapılan güzel çalışmalar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Dr. Osman Gürün'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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