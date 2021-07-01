Dalaman Mopak'ın kapatılmasında yürütmeye durdurma kararı

Muğla Dalaman'da faaliyet gösteren Mopak Kağıt Fabrikası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapatma kararı vermiş ve fabrika mühürlenmişti. Fabrika'nın başvurusunu değerlendiren mahkemenin, yürütmeyi durdurma kararı verdiği öğrenildi.

Cuma günü başlayan ve bir türlü söndürülemeyen yangın nedeniyle Dalaman ve Ortaca ilçelerinde hayatı kabusa çeviren Dalaman Mopak Kağıt Fabrikas ı'na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararı ile çıkan yangın ve incelemeler sonucu ÇED raporunun süresiz iptali ve ruhsat iptali ile para cezası uygulanmış ve fabrika hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Fabrika yönetiminin başvurusu üzerine, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün işyeri kapatma kararına karşı “Yürütmeyi durdurma” kararı çıktığı belirtildi. Fabrika yönetimi tarafından verilen bilgide kararın yarından itibaren uygulanacağı ancak fabrika içinde üretim yapılmayacağı 15 gün içerisinde yangın yollarının açılması, yangında sorun teşkil eden yerlerin temizlenmesi, ayrıca atık biriktirme bölgelerinin standartlara uygun hale getirilmesi şartı getirildiği belirtildi.

Şirkete tanınan 15 günlük sürede ayrıca, halihazır itfaiye, iş makinası ve benzeri unsurların yangının tamamen bertaraf edilmesi çalışmaları kapsamında çalışması için fabrika personellerinden operatörlerin, ustaların görevlendirilmesi ve bunlara yapılacak teknik işlerin anlatılması için söz konusu personelin fabrikaya alındığı belirtildi.

Bu arada yürütmeyi durdurma kararı kapsamında Mopak işçilerinin temizlik çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Fabrikanın şu an hiçbir işçinin iş akdine son verilmediği gibi işçilere birer maaş ikramiyenin hesaplarına yatırıldığı öğrenildi. Mopak fabrikasına uygulanan para cezası ile ilgili sürece dair ise bir açıklama yapılmadı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil kararı duyduğunu ancak şu an için kendilerine herhangi bir tebliğ yapılmadığını belirterek, “2. İdare Mahkemesi'nden bir karar almışlar. Mahkemeden Muğla Büyükşehir'in mühürleme işlemine karşın yürütmeyi durdurma kararı alınmış. Ancak bize konu hakkında henüz bir tebliğ gelmedi” dedi.