Dalaman Polisi Türk Bayrağı Dağıttı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polis ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uygulamada Türk bayrağı dağıttı.

Dalaman ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçe genelinde yaptıkları yol uygulamasında, Türk bayrağı dağıtıldı.

Kentin belirli noktalarında gerçekleşen uygulamada bayrak dağıtımında yapan polis ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti.

Trafik ekipleri yol uygulamasında yaptığı bayrak dağıtımında, ilçenin işlet caddelerinin giriş ve çıkışlarına da dev Türk bayrakları astı.