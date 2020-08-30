İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dalaman Polisi Türk Bayrağı Dağıttı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde polis ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uygulamada Türk bayrağı dağıttı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polis ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uygulamada Türk bayrağı dağıttı.


Dalaman ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçe genelinde yaptıkları yol uygulamasında, Türk bayrağı dağıtıldı.


Kentin belirli noktalarında gerçekleşen uygulamada bayrak dağıtımında yapan polis ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti.


Trafik ekipleri yol uygulamasında yaptığı bayrak dağıtımında, ilçenin işlet caddelerinin giriş ve çıkışlarına da dev Türk bayrakları astı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.