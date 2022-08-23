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Dalaman polisinden seraya uyuşturucuya baskını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sera içerisinde kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sera içerisinde kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.


Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından Dalaman'da kenevir bitkisi yetiştirerek hasat etmiş olduğu esrar maddelerini piyasada satışa sunan şahıslar olduğu yönünde alınan istihbari bilgi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. U.T. ve Ü.T. isimli şüpheli şahısların ikametlerine düzenlen operasyonda sera içerisinde yetiştirilen kenevir bitkileri ile hasat edilmiş yüklü miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şüpheli gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden U.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ü.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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