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Dalaman TİGEM limon satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesince, interdonato limon satışı gerçekleştirilecek.


Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde 2020 yılı üretimi 2 bin 600 ton İnterdonato Limon partiler halinde dalında tohur olarak açık artırma yoluyla satışa sunulacak.


İlk ihale, 3 Eylül 2020 Perşembe saat 14.00'de işletmenin ihale salonunda yapılacak. İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 10 Eylül 2020 Perşembe aynı yer ve saatte tekrarlanacak.


20 parsel olarak satışı yapılacak İnterdonato cinsi limon için 3 lira muhammen bedel belirlendi.


Bölgedeki limon üreticisinin yakından takip ettiği ihaledeki fiyatlar piyasada limonun ortalama kaç liradan satılacağına ışık tutuyor.

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