İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dalaman yangını büyüyor

Muğla’nın Dalaman ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisi ile büyümeye devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisi ile büyümeye devam ediyor.



Dalaman'ın kırsal Kacacaağaç Mahallesi'nde başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgeye Muğla'nın diğer ilçelerinden takviye ekipler yönlendirilirken, şiddetli rüzgâr nedeniyle yangın geniş bir alana yayılmaya başladı. Orman yangınına havadan 8 helikopter, karadan 44 arazöz ve işçiler müdahale ediyor. Bölgede yangın nedeniyle yerleşim birimlerine şu anda bir tehdit oluşturmadığı öğrenilirken, havadan 8 helikopter yanan alanlara sürekli sorti yaparak yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.