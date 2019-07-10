Dalaman yangını büyüyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde öğleden sonra çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisi ile büyümeye devam ediyor.

Dalaman'ın kırsal Kacacaağaç Mahallesi'nde başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgeye Muğla'nın diğer ilçelerinden takviye ekipler yönlendirilirken, şiddetli rüzgâr nedeniyle yangın geniş bir alana yayılmaya başladı. Orman yangınına havadan 8 helikopter, karadan 44 arazöz ve işçiler müdahale ediyor. Bölgede yangın nedeniyle yerleşim birimlerine şu anda bir tehdit oluşturmadığı öğrenilirken, havadan 8 helikopter yanan alanlara sürekli sorti yaparak yangını kontrol altına almaya çalışıyor.