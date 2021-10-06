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Dalaman yangını kontrol altında

Muğla’nın Dalaman ilçesi Ataköy Sarıdere mevkiinde gece saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Ataköy Sarıdere mevkiinde gece saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.


Gece saatlerinde karadan yapılan müdahale, sabahın ilk ışıkları ile havadan 3 uçak ve 16 helikopter katıldı. Hava araçlarının arka arkaya alevlere yaptığı sorti sonrası önce alevlerin önü kesildi, ardından kontrol altına alındı.


Öğle saatlerinde tamamen kontrol altına alınan orman yangınında 40 hektar bozuk ormanlık alan zarar gördü. Yanan sahalarda orman ekipleri tarafından soğutma çalışmaları sürüyor.

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