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Dalaman'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Dalaman ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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