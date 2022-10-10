İhlas Haber Ajansı

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Dalaman'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde iki ayrı olayda toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki ayrı olayda toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Dalaman ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botta bulunan 19 düzensiz göçmeni yakaladı.


Dalaman ilçesi Martı Koyu sahili üzerinde karadan ulaşımı olmayan bir mevkide bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, kara üzerinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

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