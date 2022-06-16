Dalaman'da 32 milyon TL'lik yatırım devam ediyor

Seyfettin İnce Caddesi ve Turgutreis Caddesi ile muhtelif mahallelerde altyapı, yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları 32 Milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde 4 bin 30 metre yol, 3 bin 140 metre yağmur suyu, 4 bin 520 metre de içme suyu hattı yapılıyor.

Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Turgutreis Caddesi'nde 760 metre, Cengiz Topel Caddesi'nde ise 320 metre uzunluğundaki yağmur suyu hat çalışmaları tamamlandı. Mimar Sinan Caddesi'ndeki yağmur suyu çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Seyfettin İnce Caddesi ve 14. Sokakta yağmur suyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından içme suyu çalışmalarına geçilecek.

4 bin 520 metre de içme suyu hattı imalatı yapılacak

Dalaman ilçesinde devam eden yağmur suyu imalatlarının tamamlanmasının ardından içme suyu hat çalışmalarına geçilecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Turgutreis Caddesi'nde 1070 metre, Seyfettin İnce Caddesi'nde 2400 metre,14. Sokakta 380 metre, Mimar Sinan Caddesi'nde 340 metre, Cengiz Topel Caddesi'nde ise 320 metre içme suyu imalat çalışmaları yapılacak.

4 bin 30 metre yol çalışması gerçekleştirilecek

Dalaman'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yatırım çerçevesinde yağmur suyu ve içme suyu imalat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çalışmalarına geçilecek. Turgutreis Caddesi'nde Bin 100 metre, Seyfettin İnce Caddesi'nde Bin 900 metre, 14'üncü Sokakta 370 metre, Mimar Sinan Caddesi'nde 340 metre, Cengiz Topel Caddesi'nde 320 metre olmak üzere 4 bin 30 metre yol çalışması gerçekleştirilecek.