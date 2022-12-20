İhlas Haber Ajansı

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Dalaman'da 34 göçmen yakalandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Gece saatlerinde Dalaman ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot tespit edildi. Tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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