Dalaman'da “Adalet Ormanı” fidanlarla buluştu

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Orman Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Adalet Ormanı” fidan dikim töreni Muğla'nın Dalaman ilçesinde Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık'ın da katılımı ile yapıldı.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Dalaman'da da Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirlediği Göcek Tüneli mevkiinde bulunan 15 dönümlük alana protokol üyeleri ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler bin 200 adet fidan dikti.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikim töreni gerçekleştirildiğini söyledi.

Projenin öneminin altını çizen Başsavcı Altınışık, “Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezalarını infaz eden 50 hükümlü gönüllü olarak ağaçlandırma çalışmasında görev aldı. Bu proje kapsamında oluşturulan ‘Adalet Ormanı' alanının ağaç dikim ve bakım çalışmaları periyodik olarak yine Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu yükümlüleri ile yapılacak.” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ormansız bir yurt vatan değildir' sözünün ormanların ülke için ne kadar önemli olduğunu vurguladığına değinen Başsavcı Altınışık, projenin hayırlı olmasını diledi.