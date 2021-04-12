İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dalaman'da ahıl yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ahılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ahılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Gürkoy Mahallesinde Bayram Uysal'a ait ahılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yandın söndürüldü. Yangında ahılda bulunan hayvanların zarar görmediği öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.