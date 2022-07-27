Dalaman'da alt yapı çalışmaları tamamlanmak üzere

Çalışmalar çerçevesinde Dalaman Turgutreis Caddesi'nde 760 metre yağmursuyu, 760 metre içme suyu ve Mimar Sinan Caddesi'nde 340 metre yağmursuyu hattının yapım çalışmaları tamamlandı. Cengiz Topel Caddesi'nde 320 metre yağmursuyu hattı tamamlandı ve 320 metre içme suyu hattı çalışmalarına başlandı. 14. Sokak üzerinde yağmursuyu hattının yapımına başlanılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Yol çalışmalarına başlanılacak

Dalaman'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yatırım çerçevesinde yağmur suyu ve içme suyu imalat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çalışmalarına geçilecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Turgutreis Caddesi'nde 1100 metre, Seyfettin İnce Caddesi'nde 1900 metre, 14. Sokakta 370 metre, Mimar Sinan Caddesi'nde 340 metre, Cengiz Topel Caddesi'nde 320 metre olmak üzere 4 bin 30 metre yol çalışması gerçekleştirilecek.