Dalaman'da briç turnuvası

Muğla Kış Dörtlü Batı Akdeniz Ligi Briç Turnuvası' Dalaman'da yapıldı.

Dalaman Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Briç Takımı Turnuvada B Grubu birincisi oldu.

Turnuvaya Dalaman Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Briç Takımı Mehmet Ali Yılmaz, Ramazan Karaşahin, Oğan Bekarlar, İbrahim Yokaş, Veli Yaşar Taktak ve İrfan Akkuş ile katıldı.

Karşılaşmaların ardından Dalaman Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Briç Takımı B grubu birincisi oldu. Muğla Kış Dörtlü Batı Akdeniz Ligi Briç Turnuvası ikinci turu 4 ve 5 Ocak tarihlerinde Bodrum'da yapılacak. İlk 4'e giren takımlar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.